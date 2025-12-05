¡Inesperado! Ellos son los atletas de Exatlón México que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una de las mayores sorpresas que ha traído consigo Exatlón México y que dejó a todos sin palabras es que 12 de los primeros atletas que llegaron a la competencia, específicamente de la escuadra azul: Ernesto, Evelyn, Alejandro, Paola, Elex, Alexis, Antonio, Doris, Kate, Andrea, Koke y Karen. Serán de los pocos aficionados de todo México que tendrán la gran dicha de ver los primeros partidos de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué atletas de Exatlón vivirán el Mundial 2026?

Durante la transmisión del pasado 2 de diciembre del 2025, Antonio Rosique dio a conocer durante La Batalla Colosal que el equipo ganador del circuito sería acreedor a un premio sin antecedentes, un boleto para cada uno para los primeros tres partidos de la fiesta mundialista disputados en México. Sin duda, esto generó gran emoción entre los aficionados y, por supuesto, entre los miles de fanáticos que se hicieron diversas preguntas.

¿Cuánto cuesta cada una de las entradas?

De acuerdo con lo que se ha revelado y especulado hasta el momento conforme a los informes de la FIFA, los boletos individuales para los partidos en México (ya sea en el Estadio Azteca, Guadalajara o Monterrey), tienen un precio que va desde los $34,700 pesos mexicanos, e incluso superar los $78,500 pesos mexicanos.

¿Por qué varían tanto los precios de los boletos para los partidos del Mundial 2026 en México?

Cabe mencionar que, si bien no se especificó cuál es la categoría de los boletos que se le otorga a cada uno de los atletas de Exatlón México que forman parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues existen varias categorías y lugares dentro de estadios que incrementan o disminuyen en precio, lo cierto es que estas entradas garantizadas representan un lujo considerable, pues sin lugar a duda la fiesta mundialista es una de las más deseadas de los últimos años.

Un premio que va más allá del dinero

Sin lugar a duda, el tener a la mano boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo representa un beneficio económico, sino también la oportunidad inigualable de formar parte de la historia, pues el Mundial 2026 marcará un evento sin precedentes para México, Estados Unidos y Canadá.