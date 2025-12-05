Cazzu confirma noticia tras demanda de Christian Nodal

La argentina Cazzu ha tenido un buen momento profesional aunque han seguido los problemas con su ex pareja, el cantante Christian Nodal que han sido temas de debate en las redes sociales.

Cazzu ha dejado en claro la relación de Nodal con su hija Inti no está pasando por un buen momento. Cabe aclarar que el pasado 14 de septiembre se celebró el segundo cumpleaños de la niña pero su padre no asistió a la celebración y, según se conoció, envió un regalo a través de una tercera persona.

¿Qué música Cazzu deja escuchar a Inti?

La argentina estuvo en Colombia por lo que en una entrevista pudo hablar de diversos aspectos de su vida. Así es que abordó su profesión, su maternidad y lo que hizo antes de llegar a la música.

En un momento manifestó que antes de dedicarse a la industria, ejerció varios oficios como trabajar en diseño multimedia que cabe destacar es una carrera que estudio a nivel universitario. También se dedicó a organizar eventos para algunas empresas.

Luego de haber atravesado por varios empleos y otras experiencias, sintió que tenía las capacidades para ser cantante y decidió apostar por su proyecto artístico. Hablando del contexto de la música es que se le consultó sobre Inti y la música que escucha, teniendo en cuenta que sus padres son artistas.

“Mi hija se cría solo conmigo, así que la única música que se sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá. Que en líneas generales no es la mejor, como hay mucho de todo”, afirmó, explicando que al ella hacer reguetón, también escuchan canciones de películas infantiles como Moana y Frozen.

“El team está todo el tiempo cantando ‘Libre’, porque mi hija está obsesionada, pero después, en general, ella no escucha otra cosa. Inti tiene dos años, pero entiende, comprende todo y, por ejemplo, ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos”,manifestó la artista.

De esta manera ha dejado en claro que la pequeña no escucha la música de su padre Nodal.