¿La vida de Verónica Castro a la televisión? Ana de la Reguera se apunta para hacerlo posible

Ana de la Reguera se apuntó para llevar la vida de su amiga Verónica Castro a las pantallas. ¿Quién para hacer el papel principal? ¡Checa todo lo que contó!

Ana de la Reguera se apuntó para llevar la vida de su amiga Verónica Castro a las pantallas. ¿Será que ya están convenciendo a ‘La Chaparrita de Oro’? ¿Quién para hacer el papel principal? ¡Checa todo lo que contó Ana de la Reguera!

