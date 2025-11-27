¿La vida de Verónica Castro a la televisión? Ana de la Reguera se apunta para hacerlo posible
Ana de la Reguera se apuntó para llevar la vida de su amiga Verónica Castro a las pantallas. ¿Quién para hacer el papel principal? ¡Checa todo lo que contó!
TV Azteca
Ana de la Reguera se apuntó para llevar la vida de su amiga Verónica Castro a las pantallas. ¿Será que ya están convenciendo a ‘La Chaparrita de Oro’? ¿Quién para hacer el papel principal? ¡Checa todo lo que contó Ana de la Reguera!
Galerías y Notas Azteca UNO