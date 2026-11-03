¡¿Invitados especiales?! Karol G llega a México y revela sorpresas para sus conciertos en CDMX y Monterrey

¡Karol G regresó a México para reencontrarse con sus fans! Con jeans, abrigo de peluche y lentes oscuros, la ‘Bichota’ arribó al aeropuerto de Toluca ayer por la tarde para dar una serie de conciertos en la CDMX y Monterrey. En su breve encuentro con la prensa, Karol G reveló que sus conciertos en México podrían tener invitados especiales.