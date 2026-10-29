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¡Así apareció Victoria Justice en el Beliween 2026!

Belinda logró que el Beliween 2026 se consagrara como uno de los eventos más esperados del año; Victoria Justice apareció para poner a temblar a varios.

Belinda se transformó en un impactante ‘alien’ para el Beliween 2026 y se dice que habría comprado una ‘nave espacial’ en 3.5 millones de pesos. Cabe mencionar que sus invitados no se quedaron atrás; Ana de la Reguera impactó vestida de monja, Lola Índigo alzó la voz por Danna, Belinda y Kenia Os; Mabel Cadena reveló detalles de lo que vivió en grabaciones con Belinda, Mía Rubín rompió el silencio sobre Tarik Othón y Paulina Goto apareció acompañada de un misterioso galán. Sin embargo, fue Victoria Justice quien acaparó los reflectores y puso a temblar a más de uno en el terrorífico evento. ¡Aquí las imágenes de lo que ocurrió en el Beliween 2026!

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