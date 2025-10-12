Benditas Mujeres: Conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana cuentan sus peores travesuras de pequeñas

Este sábado 11 de octubre, en Benditas Mujeres, las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana recordaron las aventuras que hicieron durante sus infancias. Nicky Chávez confesó que ocupaba su ternura para ‘atraer’ a su presa, pues, cuando menos se lo esperaban, soltaba fuertes mordidas. Por su parte, Titi Jaques contó que se estrelló con una motoneta, que recibió un 6 de enero de parte de los Reyes Magos, por lo que recomendó a las menores comportarse con cautela y hacer caso a sus padres.

