¡Todos tenemos un Everest por conquistar! Omar Álvarez compartió sus mejores consejos para escalar las montañas de la vida
¿Cómo controlar el miedo para conquistar los sueños? El conferencista Omar Álvarez nos compartió la filosofía que le permitió escalar las ‘montañas de la vida’.
Porque todos tenemos una cima que queremos alcanzar, es fundamental descubrir cómo convertir los retos en motivación para seguir avanzando. Olga Mariana recibió, en Benditas Mujeres, al montañista y conferencista Omar Álvarez, quien nos platicó cómo ha hecho para conquistar las montañas de la vida. Checa todo lo que nos contó de sus inicios como montañista, cómo lidiar con el miedo y mucho más. ¡Toma nota y comparte!