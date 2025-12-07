inklusion logo Sitio accesible
Benditas Mujeres: Cuestionan si el éxito encaja con las expectativas románticas

Hoy, en Benditas Mujeres, abrimos el debate sobre qué buscan realmente los hombres en una mujer y hablamos de esas mujeres exitosas.

En Benditas Mujeres analizamos esta tensión moderna: mujeres que lo tienen todo, pero que aún se cuestionan qué es exactamente lo que atrae o asusta a los hombres en una relación contemporánea. Algunas se preguntan si su independencia intimida, si su éxito incomoda o si simplemente están rodeadas de hombres que aún no saben cómo relacionarse con ellas.

