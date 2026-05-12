¡Le movieron el piso! Así fue la caída de Julio Camejo en Perfume de Gardenia
Julio Camejo sufrió una aparatosa caída en Perfume de Gardenia por distraerse al grabar con un celular durante los festejos del Día de las Madres.
Por andar grabando con un celular, Julio Camejo dio su mal paso al termino de la obra Perfume de Gardenia. Afortunadamente, el actor y el pastel, salieron ilesos de la caída y todo quedó en una hilarante anécdota. Por su parte, ‘La Chupitos’ confesó que aún no se acostumbra a ‘enseñar de más’ en el escenario y Lyn May confirmó que Emiliano Aguilar la buscó para trabajar con ella. ¡No pierdas detalle!