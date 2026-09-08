"¡Cristian Castro, márcame!”, Camila Fernández lanza un mensaje directo al ‘Gallito Feliz”

Camila Fernández sorprendió al aclarar que no participará en la segunda parte del álbum de banda en homenaje a su abuelo Vicente Fernández, aunque su tío Vicente Fernández Jr. habría asegurado que sus sobrinos formarían parte de este proyecto. Mientras tanto, Camila Fernández ya levantó la mano para cumplir uno de sus sueños: grabar un tema con Cristian Castro. Además, la cantante aprovechó para defender a Carín León tras las críticas por su debut en Las Vegas.