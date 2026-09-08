"¡Cuando estás sola, la sacas... cuando tienes dos hijos, más!”, Tatiana abre el corazón y recuerda los episodios de violencia que vivió

A veinte años de que Tatiana denunciara violencia familiar de parte de quien era su esposo, reveló en exclusiva si sus hijos conocen este lamentable episodio que padeció y que pareciera estar sanado. Compartió quiénes le dieron fuerza para seguir y salir adelante con todos los procesos legales que enfrentó tras denunciar violencia doméstica. En tono más alegre, Tatiana habló de Danna, una de las cantantes juveniles más importantes de México con quien trabajó años atrás.