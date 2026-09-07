Venga La Alegría | Programa 7 de septiembre 2026 Parte 2 | Manelyk y Niurka estelarizan el primer pleito en La Granja VIP Segunda Temporada y más
El zafarrancho que se armó con Gabito Ballesteros en el aeropuerto de la CDMX, los fuertes roces entre Manelyk, Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de septiembre 2026, parte 2: El zafarrancho que se armó con Gabito Ballesteros en el aeropuerto de la CDMX, el robo que sufrió la producción de la obra ‘La Obscenidad de la Carne’, aprendimos sobre las plantas que ayudan a ahuyentar insectos y animales y Margarita McKenzie puso a prueba a los conductores.
También, la caminata de la vergüenza del Pueblo, los mejores momentos del Exatlón del 6 de septiembre 2026 y los fuertes roces entre Manelyk, Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP Segunda Temporada. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!