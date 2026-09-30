Aída Cuevas celebra 50 años de trayectoria y habla del perdón a su hermano Carlos

Aída Cuevas celebró cincuenta años de trayectoria artística con una misa en la Basílica de Guadalupe. Llena de alegría y emoción, la cantante compartió con la prensa lo especial que es para ella dicho recinto. Entre otras cosas, reveló que el atuendo que lució en la ceremonia fue confeccionado especialmente para la ocasión. ¿Será que Aída Cuevas ya piensa en el retiro? ¿Ya perdonó a su hermano Carlos? ¡Así festejó Aída Cuevas con su familia en la Basílica de Guadalupe!