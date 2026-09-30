“Eres una provocadora": Rafa Mercadante y Mónica Escobedo tienen tremendo PLEITO en La Granja VIP (VIDEO)
A Rafa ya no le están gustando los comentarios que Mónica le hace sobre sus problemas de salud y volvieron a protagonizar una incómoda pelea en La Granja VIP.
Siguen los problemas entre Rafa Mercadante y Mónica Escobedo en La Granja VIP. Y es que apenas unas horas después de la fuerte advertencia que hubo para que pararan sus faltas de respeto, volvieron a discutir porque Mónica hizo un chiste de que son un equipo de “uno y medio”, haciendo referencia a que Rafa no puede caminar bien. En ese momento, sus compañeros le pidieron que se calmara, aunque aceptaron que Mónica está siendo grosera y ya no saben lo que podría pasar si siguen encadenados.