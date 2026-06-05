"¡Es una campaña de desprestigio!”, Cibad Hernández desmiente rumores de rompimiento con Alicia Villarreal

El romance entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal pasaría por un gran momento a pesar de los rumores de un supuesto rompimiento. En exclusiva para VLA, el influencer aclaró los rumores que circulan en redes sociales. Incluso, su relación sería tan estable que Alicia Villarreal lo acompañó a recibir un premio. ¡Ojo a lo que reveló sobre su trabajo ayudando a mujer en redes sociales!