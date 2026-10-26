La adoptada se volvió un problema | Acércate a Rocío Al Límite programa del sábado 24 de octubre
Rocío se hizo cargo de la niña que Rodolfo le arrebató a su hermana. La niña creció con ellos y le dijeron a los 10 años que era adoptada.
Rodolfo llevó a su casa a la hija de su hermana y convenció a Rocío de que él y ella se hicieran cargo de la bebé, argumentando que ella es una mujer razonable y de fe. Rodolfo asegura que él hizo una buena acción al hacerse cargo de Pamela, pero Mario, el abogado de Acércate a Rocío Al Límite le dice que es un delito, pues no dejó que la niña creciera con su madre biológica.