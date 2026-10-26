"¡Cobarde y mentirosa!": Manelyk encara a Natalia Alcocer en La Granja VIP y hace dura acusación (VIDEO)

Conforme pasan los días, cada vez son más evidentes las rivalidades en La Granja VIP que no tendrán tregua. Para muestra, la pelea de Manelyk con Natalia Alcocer, a la que acusó de que supuestamente siempre está hablando mal de ella y le exigió que si tiene algo que decirle, lo haga de frente o que mejor guardara silencio.