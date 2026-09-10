Luis Felipe Tovar defiende a Candela Márquez y lanza un peculiar mensaje

Luis Felipe Tovar reaccionó a la reflexión que compartió Candela Márquez en sus redes sociales, luego de las comparaciones que han surgido entre la actriz y la nueva novia de Alejandro Sanz, por su supuesto parecido. ¿Cómo se encuentra Candela Márquez tras el fin de su relación con Alejandro Sanz? Esto reveló Luis Felipe Tovar quien lanzó un peculiar llamado aprovechando las cámaras.