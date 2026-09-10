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"¡Como hombre te tienes que callar!”, Kike Mayagoitia defiende el derecho de réplica de Rafa Mercadante en La Granja VIP

Manelyk y Kunno alzaron la voz y discutieron sin filtros con Rafa Mercadante, quien no tuvo oportunidad de responder a los señalamientos en La Granja VIP.

La primera Asamblea en la Segunda Temporada de La Granja VIP llevó las emociones al límite; y es que Rafa Mercadante, Manelyk y Kunno, acapararon los reflectores, donde el derecho de réplica, al parecer, no existió. Así lo analizamos en Ordeñando La Granja.

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