Amigos, no... ¿compañeros, sí? ¡Así reaccionó Lidia Ávila al no ser invitada a la boda de Kalimba!

Lidia Ávila se dijo sorprendida sobre la boda secreta de Kalimba, quien mantuvo su relación alejada de los reflectores durante casi un año y, aunque dice tenerle un cariño especial a su excompañero de OV7, Lidia asegura entender por qué no fue invitada a la boda. ¡Ojo a lo que compartió sobre el proyecto que prepara con Óscar Schwebel!