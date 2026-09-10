“Nunca te dijo acosador": Fer Lozada aconseja a Manelyk tras el pleito con Rafa Mercadante en La Granja VIP (VIDEO)

La Asamblea de La Granja VIP marcó la rivalidad entre Manelyk y Rafa Mercadante, quienes se dijeron de todo y ya dejaron claro que no piensan ser amigos. Sin embargo, Fernando Lozada vio necesario intervenir en esta pelea y le aconsejó a la “reina de los realities” que le aclarara a su compañero que jamás lo tachó de “acosador”, pues se dio cuenta de que está muy preocupado de que el público tenga esta percepción, cuando sabe que ella no lo ve así y su reclamo era por la manera en que la trató sin conocerla.