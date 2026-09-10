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Granjeros reciben a NUEVOS INTEGRANTES en la Granja VIP Segunda Temporada; así fue su llegada (VIDEO)

Los Granjeros dieron la bienvenida a nuevos integrantes con los que convivirán y el momento fue uno de los más divertidos.

Los Granjeros vivieron un momento muy especial ya que le dieron la bienvenida a nuevas integrantes; estamos hablando de las cabritas que llegaron a La Granja VIP, mismas que fueron bautizadas con nombres muy peculiares y divertidos. Cada uno de los Granjeros explicó la razón por la que decidió bautizar co n dicho nombre a cada cabra.

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