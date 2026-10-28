¡Expuesto, descuidado y mentalmente inestable! José Manuel Figueroa revela cómo percibe al nieto de Maribel Guardia

José Manuel Figueroa fijó su postura ante la estrategia legal que habría planeado la defensa de Imelda Garza Tuñón para que Maribel Guardia no conviva con su nieto pues supuestamente la denunciarían por maltrato. Por otro lado, José Manuel Figueroa reflexionó sobre las razones que tendría la costarricense para convivir con su nieto. ¿Cómo percibe a su sobrino? Esto reveló José Manuel Figueroa.