Niurka explica la verdadera RAZÓN por la que discutió con Ivonne Montero en La Granja VIP: “Ch1ng4 tu madr3"
Niurka e Ivonne Montero tuvieron una fuerte discusión que terminó en insultos y una enorme tensión durante la mañana.
Esta mañana en La Granja VIP se vivió una fuerte pelea entre Niurka e Ivonne Montero. La explicación que la primera Granjera le dió a sus compañeros fue que apagó la vela de un altar porque ya era media noche, sin embargo Niurka aseguró que Montero magnificó el problema y la insultó llamandola “ridícula”.