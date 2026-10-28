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Niurka explica la verdadera RAZÓN por la que discutió con Ivonne Montero en La Granja VIP: “Ch1ng4 tu madr3"

Niurka e Ivonne Montero tuvieron una fuerte discusión que terminó en insultos y una enorme tensión durante la mañana.

Esta mañana en La Granja VIP se vivió una fuerte pelea entre Niurka e Ivonne Montero. La explicación que la primera Granjera le dió a sus compañeros fue que apagó la vela de un altar porque ya era media noche, sin embargo Niurka aseguró que Montero magnificó el problema y la insultó llamandola “ridícula”.

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