Ivonne Montero EXPLOTA contra Niurka por una grosería imperdonable en La Granja VIP: "¡Que no mam*!” (VIDEO)
El Duelo de Nominación en La Granja VIP dejó los ánimos encendidos entre Niurka e Ivonne Montero, al grado de que tvieron una fuerte pelea con todo y gritos.
Parece que la tregua entre Ivonne Montero y Niurka en La Granja VIP podría estar a punto de terminar. Esto porque a la actriz no le pareció que su compañera quitara el altar que preparó para Fabio Melanitto, su exesposo y padre de su hija. Así que no dudó en reclamarle por tomarse la libertad de agarrar sus cosas y terminaron a los gritos mientras Natalia trataba de mediar.