Niurka HACE LLORAR a Ivonne Montero en La Granja VIP y se desquita por deudas pendientes: “Ya estamos iguales” (VIDEO)
Por más que Natalia trató de calmar la situación para evitar peleas, Niurka tuvo otro encontronazo con Ivonne Montero y se dijeron de todo en La Granja VIP.
Luego de escuchar los reclamos de Ivonne Montero por supuestamente quitarle una ofrenda para su exesposo, Niurka se defendió y le recordó a la actriz que ella fue la primera en meterse con sus cosas en La Granja VIP. Y es que cabe mencionar, hace unos días se pelearon por la lavadora, y aunque parecía que todo se había solucionado, parece que la “mujer escándalo” solo estaba esperando una oportunidad para desquitarse.