Azalia piensa que este Granjero es FALSO y finge para ser el ganador de La Granja VIP: “De mí te vas a acordar”
Para “La Negra” está más que claro que hay un integrante que es más inteligente de lo que aparenta y sospecha que tiene un plan para superarlos a todos.
Ahora que su romance por fin se terminó, Bebeshita se desahogó con Azalia y le contó todas las inseguridades que siente por el comportamiento de Kevyn Contreras, pues siente que se contradice y ya no sabe si debería creerle. Y como consejo, ella le sugirió que se vaya con cuidado y no tome todo lo que le dice como verdad, ya que según siente, “Bicolor” es mucho más inteligente de lo que quiere aparentar y todo formaría parte de una estrategia pensada para poder convertirse en el ganador de La Granja VIP Segunda Temporada.