Conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana revelan cuál es su ‘lado animal’ ; conócelo

Este domingo, en Benditas Mujeres, las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana hablaron sobre el ‘instituto animal en las mujeres’. Dieron a conocer cuáles son sus lados más ‘gallinas’, pero también cuando se imponen como ‘leonas’, así como cuando tienen que sacar su lado de ‘hiena’. Por otra parte, también analizaron los ‘lados animales’ de las participantes de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrena este 12 de octubre.

