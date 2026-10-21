"¡Mi hija escuchó el comentario!”, Josi Cuen arremete contra una periodista por información falsa
Josi Cuen fue firme y alzó la voz contra una periodista por difundir información falsa sobre una supuesta separación de su esposa. ¡Aquí los detalles!
En plena conferencia de prensa de Juntos, Josi Cuen arremetió contra una periodista que habría difundido información falsa sobre una supuesta separación del cantante y su esposa. Además, habló del incidente que vivió durante un show en Guadalajara, donde le tocaron sus partes íntimas. ¿Por qué no emprendió acciones legales?