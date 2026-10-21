¡Así reaccionó Irán Castillo a la sentencia de sus secuestradores!

Irán Castillo rompió el silencio sobre la sentencia condenatoria contra los criminales que la secuestraron en 2015. La actriz dejó claro que no quiere revivir este complicado episodio, pero confesó que le sorprendió enterarse de la sentencia. ¿Cómo fue que pudo avanzar el acaso? Esto concluyó Irán Castillo.