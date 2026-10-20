¿Por qué no te puedes perder La Venganza del Charro Negro? ¡Esto reveló Emilio Treviño!

Porque las fiestas de Día de Muertos y Halloween están a la vuelta de la esquina, recibimos al actor de doblaje Emilio Treviño, quien nos contó todos los detalles de La Venganza del Charro Negro, una película para toda la familia. Además confirmar el gran elenco con el que cuenta la cinta, Emilio Treviño compartió los retos a los que se enfrentó e hizo un recorrido por las voces que le ha tocado interpretar durante sus 22 años de trayectoria. ¡No pierdas de todo lo que compartió con Pedro Prieto!