"¡No sabía que era el hijo de Pepe Aguilar!”, hija de Carmen Salinas denuncia a Emiliano Aguilar por violencia digital

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, se defendió y puso una denuncia contra Emiliano Aguilar. En exclusiva para VLA, compartió en qué consiste esta nueva acción legal contra el cantante por emitir expresiones ofensiva en su contra en redes sociales. Aquí las imágenes del documento legal contra Emiliano Aguilar. Además, explicó en qué va la demanda contra Saskia y Emiliano Aguilar.