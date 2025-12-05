inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Luis Miguel aparecerá en el concierto de Dua Lipa? Así se despide la cantante británica de sus fans mexicanos

Dua Lipa se despide de México con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que este viaje ha marcado su vida personal y profesional.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Dua Lipa se despide de México con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que este viaje ha marcado su vida personal y profesional. Además, envió un agradecimiento especial a sus bailarines, músicos y el resto de su equipo. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×