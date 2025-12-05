Las colaboraciones de Carolina Ross: De Andrea Bocelli a Panteón Rococó

La originaria de Culiacán, Sinaloa, Carolina Ross, es una de las cantantes que ha incrementado su popularidad en los últimos meses debido a su participación en La Granja VIP, pero no solo eso, sino que ha sido una de las mexicanas que ha puesto en alto el nombre de México gracias a su música.

Carolina ha tenido una lucha constante por cumplir sus sueños y dentro de ellos ha cumplido tener colaboraciones con grandes de la música, por ejemplo: Panteón Rococó, con quien compartió escenario en el Estadio GNP Seguros y, por otra parte, otra de sus presentaciones icónicas ha sido con el extraordinario Andrea Bocelli cantando "Vivo por ella".

¿Con qué otros artistas ha cantado Carolina Ross?

Carolina Ross empezó su carrera artística subiendo covers de diversos cantantes en género regional mexicano, hasta balada pop. Posteriormente, participó en un concurso de canto donde ganó en tercer lugar. Actualmente, Carolina ha tenido participaciones increíbles en palenques y también tuvo el honor de cantar el Himno Nacional en una pelea del "Canelo", Saúl Álvarez. La cantante también ha colaborado con:

Joss Favela

Christian Nodal

Grupo Firme

Horóscopos de Durango

Ana Bárbara

Carin León

¿Cómo fue la participación de Carolina Ross en La Granja VIP?

Carolina Ross vivió una gran aventura dentro del reality que marcó el 2025 y, aunque fue la primera eliminada, para ella fue una gran experiencia de convivencia con la cual pudo aprender mucho.

Se dijo mucho sobre un supuesto romance entre la cantante y Sergio Mayer Mori, quienes cantaron el tema "Sabor a mí" dentro de La Granja VIP, una canción muy romántica.

Otro de los sucesos que marcó su estancia dentro del reality fue la discusión que tuvo con Manola Díez por no saber cortar una piña, lo que desencadenó una fuerte discusión entre las granjeras.