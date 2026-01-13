inklusion logo Sitio accesible
¿Qué detona la depresión? ¿Cómo identificarla y qué hacer? Esto explicó el psiquiatra Daniel Bellazetín-Calderón

Porque la depresión no es una ‘tristeza pasajera’ ni ‘falta de ganas’, el psiquiatra clínico Daniel Bellazetín-Calderón nos acompañó para explicar cuándo una ‘tristeza normal’ se convierte en depresión.

Venga La Alegría

Porque la depresión no es una ‘tristeza pasajera’ ni ‘falta de ganas’, el psiquiatra clínico Daniel Bellazetín-Calderón nos acompañó para explicar cuándo una ‘tristeza normal’ se convierte en depresión. Además, despejó las dudas sobre los síntomas de la depresión y compartió algunos detonantes que derivan en la depresión.

