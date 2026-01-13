¿Qué detona la depresión? ¿Cómo identificarla y qué hacer? Esto explicó el psiquiatra Daniel Bellazetín-Calderón

Porque la depresión no es una ‘tristeza pasajera’ ni ‘falta de ganas’, el psiquiatra clínico Daniel Bellazetín-Calderón nos acompañó para explicar cuándo una ‘tristeza normal’ se convierte en depresión. Además, despejó las dudas sobre los síntomas de la depresión y compartió algunos detonantes que derivan en la depresión.