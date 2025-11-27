"¡Su talento no está en kilos más o kilos menos!”, Erika Buenfil aplaude que Maite Perroni frenara la violencia digital
Erika Buenfil aplaudió que Maite Perroni alzara la voz contra la violencia digital y reveló si le ha afectado el hate que le han hecho sus detractores en redes sociales. Además, compartió cuál ha sido su motor para seguir adelante apesar de los señalamientos que pueda recibir.
