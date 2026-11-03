"¡Es pura farsa!”, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares condenan el noviazgo de Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP

Kevyn se le declaró a Bebeshita y ya son novios y Niurka planea que Ivonne quede nominada en La Granja VIP. Además, Pablo Montero nos visitó en el foro y reaccionó al noviazgo de Kevyn y Bebeshita y al mensaje que le envió Natalia. También contó cómo nació su relación amorosa con Natalia y reveló si planea llevar su relación con ella al siguiente nivel. ¿Qué hay de los supuestos coqueteos con Mane y Bebeshita? ¡Checa todo lo que contó Pablo Montero sobre Kunno y más!