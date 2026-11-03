¡No puede falta el ‘vodka’! Sylvia Pasquel explicó todos los detalles de su ofrenda de Día de Muertos
Luego de mostrar la ofrenda que montó en el teatro por el Día de Muertos, Sylvia Pasquel habló de Silvia Pinal y envió un mensaje a Alejandra Guzmán.
Sylvia Pasquel abrió las puertas del teatro que lleva su nombre en la CDMX para mostrar su ofrenda de Día de Muertos dedicado a sus seres queridos que ya partieron, pero que viven en su corazón. Además, la consagrada actriz compartió que la ausencia de su madre Silvia Pinal sigue marcando su vida y aprovechó para enviarle un mensaje a Alejandra Guzmán. ¡Ojo a la recomendación que envió para quienes incluyen a Silvia Pinal en sus ofrendas de Día de Muertos!