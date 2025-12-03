inklusion logo Sitio accesible
¡Nació con estrella! Excompañeras de Belinda aplauden sus éxitos y su valentía

Naydelin Navarrete, Martha Sabrina y Grisel Margarita, quienes fueron compañeras de Belinda, aplaudieron sus éxitos y valentía sobre lo de Lupillo Rivera.

Tras convertirse en una mujer que alza la voz y enfrenta lo que sea necesario, como la polémica por el libro de Lupillo Rivera, Belinda ha generado admiración entre quienes la conocen entre niña. Así aplauden sus éxitos y valentía sus excompañeras, Naydelin Navarrete, Martha Sabrina y Grisel Margarita.

