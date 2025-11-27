inklusion logo Sitio accesible
"¡No quiero ser mamá!”, Así explicó Bárbara de Regil que no quiere tener más hijos

Bárbara de Regil fue cuestionada sobre si le gustaría volver a tener hijos y dejó claro que no quiere volver a ser madre. ¡Así respondió la actriz de Rosario Tijeras!

Bárbara de Regil fue cuestionada sobre si le gustaría volver a tener hijos y la actriz que encarnó a Rosario Tijeras dejó muy claro que no quiere volver a ser madre y expresó su felicidad por no tener más hijos. Así respondió Bárbara de Regil.

