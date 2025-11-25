"¡Ningún ataque hará que me arrodille!”, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, alza la voz contra la violencia digital
Fátima Bosch alzó la voz ante los mensajes de violencia digital que ha recibido tras coronarse en Miss Universo 2025 y advirtió que no se arrodillará ante nadie.
Fátima Bosch alzó la voz ante los mensajes de violencia digital que ha recibido tras coronarse en Miss Universo 2025. Entre otras cosas, advirtió que no se arrodillará ante nadie y aseguró que utilizará la plataforma de Miss Universo para visibilizar la violencia que reciben las mujeres.
