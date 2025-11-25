Elektra remata esta potente moto Hunk por tiempo limitado: tiene envío y MSI

Hay una potente moto deportiva de la marca Hero Hunk que está en remate en Elektra. La tienda extendió las ofertas y todavía hay rebajas que valen la pena. Si estás buscando un medio de tranporte rápido, práctico y barato, esta motocicleta te encantará.

¿Cuál es la moto Hunk que está en oferta en Elektra?

La moto Hero Hunk es la del modelo 160R en color negro con detalles amarillos. Tiene un estilo deportivo y es para la ciudad.

(ESPECIAL) Así luce la moto Hunk de Elektra.

Según la información difundida por la tienda, esta motocicleta cuenta con las siguientes características:

Tiene una cilindrada de 160 CC: quiere decir que la fuerza del motor ees perfecta para ciudad, y puede subir pendientes sin esfuerzo. Tiene un equilibrio en potencia y precio.

Viene con una transmisión estándar: es de 5 velocidades por cadena, lo que la hace fácil de manejar porque tú eliges a qué potencia darle con los cambios. La cadena hace que sea más resistente.

Tiene un rendimiento por litro de 23.5 km: es decir, que ahorra gasolina según el tipo de moto de esta gama, aunque no es de las más económicas.

Carga de 146 kg: lo que quiere decir que puede cargar hasta dos personas no muy pesadas, o bien, de una carga extra.

En ese sentido, esta moto es ideal para personas que la usarán principalmente para transportarse por la ciudad, ya sea para ir a su trabajo, a la escuela o hacer viajes no tan largos. Además, si no tienes mucha experiencia con motos, también es un buen paso antes de pasar a las más potentes.

¿Cuál es el precio de la moto Hunk en oferta?

El costo de la moto Hunk 160 R es de solo $48,999 pesos. Elektra lo tenía en un precio de $65,999 pesos, pero le rebajó casi 20 mil pesos en esta temporada.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moto urbana Hero Hunk en Elektra.

Además, es posible comprar la moto con hasta 20 meses sin intereses de $2,719.44 pesos pagando con tarjetas participantes (puedes ver cuáles son en la tienda en línea).

O también, si se te acomoda mejor, puedes sacar el Préstamo Elektra y pagarlo en 198 semanas de $580 pesos.