¿Tendrías un romance con un hombre que ya tiene hijos? Las Benditas Mujeres ponen el tema sobre la mesa en Venga la Alegría Fin de Semana
Las Benditas Mujeres en Venga la Alegría fin de Semana analizaron si está bien salir con un hombre que ya tiene hijos o si es mejor evitarse problemas.
Muchas mujeres se enfrentan al dilema de: ¿Salir con un hombre que ya tiene hijos o no? Las Benditas Mujeres analizan bajo qué situaciones y términos está bien llevar una relación con un hombre con hijos y en cuáles no.