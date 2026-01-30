inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Flor Rubio comparte cómo fue su relación laboral con Pedro Torres, productor de televisión

En las últimas horas se dio a conocer que murió Pedro Torres, el productor de televisión pionero de los realitys en México; esto fue lo que compartió Flor Rubio sobre su relación laboral.

Videos,
Venga La Alegría

En las últimas horas se dio a conocer que murió Pedro Torres, el importante productor de televisión pionero de los realitys en México. Flor Rubio compartió cómo fue su relación laboral con el productor nacido en Saltillo, Coahuila y fallecido a los 72 años de edad.

Videos