FOTOS | Aristeo y Mati nos confirmaron regreso a playas de Exatlón.

‘Exatlón All Star’ está más cerca que nunca y ya conocimos a muchos de los atletas que podremos ver de nuevo en acción.

Pudimos hablar con Aristeo, quien nos confirmó su participación en ‘Exatlón All Star', lo que claramente emociona a cada fanático del reality; pues además, Mati, la gran campeona, también estará de regreso en las playas de Exatlón.

Ambos están preparados para dar todo de sí y divertirse al mismo tiempo, pues no es la misma presión de este momento al de sus respectivas temporadas. Además, estarán acompañados de viejos compañeros con los que se reencontrarán en circuitos, mientras que conocerán a los de la nueva temporada y verán todo lo que han crecido desde el día uno.

Sin duda, es un momento que todo fan del reality espera ver y cada vez falta menos para el gran día.