FOTOS | ¡El cumple de Rihanna está a la vuelta de la esquina!

Rihanna se ha convertido con el paso del tiempo en una de nuestras artistas favoritas, no sólo por su música, sino por sus ideales y su forma de actuar, y esta semana estaremos de manteles largos con ella, pues se prepara para apagar algunas velitas en su pastel el próximo domingo.

Por eso, te hemos preparado esta galería con sus mejores fotos con uno que otro dato que tal vez no conocías de la intérprete de ‘Umbrella’. ¡No te la puedes perder!