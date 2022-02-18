FOTOS | Semana de expulsión inesperada en Reyes del playback.

Iniciamos una nueva semana en Reyes del Playback llena de emociones y sorpresas, comenzando por la integración del chef Mariano, que regresó al escenario a petición del público, aunque no le fue muy bien en esta semana de debut, pues terminó siendo candidato a salir el viernes pero fue salvado junto con EL Chino por Pato Borghetti, que no pudo estar esta semana ydecidió salir de la competencia.

También fueron días especiales gracias a la dinámica que se les indicó a los participantes, quienes tuvieron que llevar a famosos para acompañarlos a interpretar sus temas. La mayoría fueron sorpresas favorables y otras tantas se salvaron sólo por la presencia del invitado.