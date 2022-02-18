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FOTOS | Semana de expulsión inesperada en Reyes del playback.
¡No te pierdas los mejores momentos que se vivieron en la segunda semana de Reyes del Playback! ¡Te encantarán!
Iniciamos una nueva semana en Reyes del Playback llena de emociones y sorpresas, comenzando por la integración del chef Mariano, que regresó al escenario a petición del público, aunque no le fue muy bien en esta semana de debut, pues terminó siendo candidato a salir el viernes pero fue salvado junto con EL Chino por Pato Borghetti, que no pudo estar esta semana ydecidió salir de la competencia.
También fueron días especiales gracias a la dinámica que se les indicó a los participantes, quienes tuvieron que llevar a famosos para acompañarlos a interpretar sus temas. La mayoría fueron sorpresas favorables y otras tantas se salvaron sólo por la presencia del invitado.