Eiza González se va con todo contra un medio en Estados Unidos luego de señalarla por no hablar español.

La actriz está cansada de los señalamientos y ha decidido no callar más.

La actriz mexicana Eiza González se encuentra en medio de la polémica luego de que un programa de espectáculos la acusara de dirigirse a la prensa hispana en inglés y no en español.

Eiza fue abordada por diversos medios en las calles de Los Ángeles, California, aunque ella no se detuvo a dar declaraciones, solo les dijo “chicos, chicos, chicos, quiten las luces de mi rostro” en inglés mientras se dirigía a su auto.

¿Se le olvidó el español?

“Chicos, ¿pueden darme un poco de espacio? Es un poco peligroso que me detengan. Gracias”, agregó la intérprete mientras cubría su rostro con su mano.

Tras el reportaje, en el cuál hacían mofa del idioma que utilizó Eiza comparándola con estrellas estadounidenses, la actriz utilizó su cuenta de Twitter para defenderse de los ataques, tanto del programa como de los usuarios que la criticaban duramente por no hablar en español.

Eiza se defendió

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo” (sic), escribió Eiza acompañado de la nota en la que se habla del tema.

“Dos el único momento que hablo es ósea darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mi tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los (de dicho programa) no comparten el comportamiento de su reportera abusiva” agregó la actriz de Baby Driver.

Eiza exigió distanciamiento social

Además, la estrella pidió al programa que se hiciera responsable del comportamiento de sus reporteros, ya que vivimos en medio de una pandemia por lo que se pide distanciamiento social, momento amargo por el que, aseguró, no volverá a darle una entrevista a dicho medio.

También acusó que frecuentemente se manipulan los archivos con el fin de obtener un provecho sin importar la imagen pública de los famosos.

“Esto pasa todo el tiempo manipulan info,videos, entrevistas para vender y afectando la imagen pública de los demás siempre me (he) comportado bien con ustedes pero después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista.

“Sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mí con una cámara a un cm de mi cara. Háganse responsables”, finalizó la estrella.

Eiza cuenta con sus fans

Tras la respuesta de Eiza, sus seguidores se solidarizaron con ella y la apoyaron con una ola de comentarios positivos, algunos hasta compartieron videos desde otra perspectiva donde se ven a los reporteros siguiéndola.

Eiza incluso se detiene a tomarse una fotografía con un fan, pero pide que le retiren el flash de la cara, sigue caminando y pide espacio a lo que la reportera le pregunta “¿por qué no nos quieres a la prensa?”, aunque González no responde nada.

Luego de pedir espacio, se escucha que la reportera le pregunta “¿es cierto que tu novio es gay?” y luego se ríe, aunque la intérprete sigue sin contestar.

Antes de subir a su auto solo se escucha una voz masculina que le desea feliz año, a lo que ella responde lo mismo y termina con un “Be safe, y tengan cuidado por favor con estos tiempos”.