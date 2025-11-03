"¡No hay segundas oportunidades!”, Geraldine Bazán reacciona a los rumores de reconciliación con Gabriel Soto
Geraldine Bazán calló las habladurías de una manera contundente y, entre otras cosas, aseguró que ella y Gabriel Soto “han aprendido de la vida”.
TV Azteca
Luego de que una fotografía desatara rumores de reconciliación, Geraldine Bazán calló las habladurías de una manera contundente en redes sociales. Entre otras cosas, aseguró que ella y Gabriel Soto, “han aprendido de la vida” y que priorizan el bienstar de sus hijas. Así lo aclaró.
