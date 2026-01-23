El suceso impactante que cambió la vida de Hugo Cuesta y su inspiración para el libro: “Antes de irte ¡Recuerda vivir!”

En este capítulo de “Sin Tanto Rollo”, recibimos a Hugo Cuesta, quien platicó con Pedro Prieto y le contó absolutamente todo sobre el momento que cambió su vida y el cual le sirvió de inspiración para escribir su libro. Como esta, hay miles de historias, pero Hugo Cuesta decidió llevar más allá su experiencia para poder ayudar a quienes lo necesitan.